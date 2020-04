Laumann: Leichte Rückgänge bei einigen Corona-Kennziffern

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Corona-Krise gibt es nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in dieser Woche leichte Rückgänge bei einigen wichtigen Kennziffern. Die Zahl der Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung sei landesweit von Mittwoch auf Donnerstag um 27 auf 650 gesunken, sagte Laumann am Donnerstag in Düsseldorf. Darunter seien 513 Corona-Patienten mit Beatmung - landesweit 29 Fälle weniger als ein Tag zuvor.

Von dpa