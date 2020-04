36-Jähriger in Köln lebensgefährlich verletzt

Köln (dpa/lnw) - Ein 36-Jähriger ist bei einem Messerangriff in einer Kölner Wohnung lebensgefährlich verletzt worden. Die Attacke habe sich am Mittwochabend ereignet, teilte die Polizei mit. Zwei Unbekannte hätten ersten Ermittlungen zufolge bei einem 32-Jährigen im Kölner Stadtteil Porz geklingelt. Als dieser die Tür öffnete, sollen die Täter mit Gewalt in die Wohnung eingedrungen sein.