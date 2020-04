Schulministerin: Aufteilung der Klassen auf absehbare Zeit

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Schulen in Nordrhein-Westfalen werden sich wegen der Corona-Infektionsgefahren für einen längeren Zeitraum auf einen Ausnahmezustand einrichten müssen. Es sei absehbar, dass die Klassen auf absehbare Zeit nicht in der ursprünglichen Größe unterrichtet werden könnten, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf. Die Schulen müssten zu einem rollierenden Verfahren mit aufgeteilten Lerngruppen kommen.

Von dpa