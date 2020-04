Jugendstrafen im Prozess um Gruppenvergewaltigung in Mülheim

Duisburg/Mülheim (dpa/lnw) - Nach der Vergewaltigung einer 18-Jährigen im Juli 2019 in Mülheim an der Ruhr hat das Landgericht Duisburg drei Jugendliche im Alter 15 Jahren zu Jugendstrafen verurteilt. Einer der Angeklagten erhielt eine Strafe von zwei Jahren und sechs Monaten, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Die zwei weiteren Angeklagten bekamen Strafen von 18 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Allerdings müssen die beiden für vier Wochen in Dauerarrest. Die Urteile gegen die zur Tatzeit 14-Jährigen sind nicht rechtskräftig (Az.: 33 KLs 20/19).

Von dpa