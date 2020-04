Cathy Hummels: Kein Zucker und kein Mats in der Küche

Dortmund (dpa) - Cathy Hummels (32) hat ihren Ehemann Mats in der Küche am liebsten aus den Füßen. Er sei «eher der Typ, der fragt, ob er helfen kann, aber insgeheim hofft, dass ich nein sage», verriet die Influencerin über den Fußballprofi (31) von Borussia Dortmund. «Wenn er mir hilft, dauert das alles länger.» Der zweijährige Sohn Ludwig sei der bessere «Assistent» in der Küche, sagte die Influencerin als Gast der Sky-Unterhaltungsshow «Matze Knops Homeoffice» (17.30 Uhr), wie die PR-Firma Position am Donnerstag berichtete. Und: Die Frau von Mats Hummels achtet auf eine zuckerarme Ernährung. «Zu 80, 90 Prozent essen wir komplett zuckerfrei.» Stattdessen süße sie auch mit Bananen, Datteln oder Äpfeln.

Von dpa