Ringen um Detailfragen - Corona-Absagen für Festivals

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Corona-Krise haben Bund und Länder erste Schritte für vorsichtige Lockerungen aufgezeigt - jetzt geht es an die Umsetzung. In Nordrhein-Westfalen folgte am Donnerstag eine nächste Welle von Veranstaltungsabsagen. Die Landespolitik befasst sich mit einigen Detailfragen - etwa zu Schulen und Kitas. So dringt Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) auf weitere Schritte zur Öffnung der Kitas für mehr Kinder. Er sei froh, dass Bund und Länder mit der geplanten Ausweitung der Notbetreuung auf weitere Bedarfsgruppen einen ersten Schritt gemacht hätten, sagte Stamp am Donnerstag in Düsseldorf. Für ihn wäre es aber «unerträglich», wenn die Rückkehr von unter Fünfjährigen in die Kitas generell bis zum Ende des Sommers ausgeschlossen werde.

Stamp hatte vor den Bund-Länder-Gesprächen vorgeschlagen, die Kitas bereits in der übernächsten Woche wieder für den letzten Jahrgang vor der Einschulung zu öffnen. Der Vorschlag fand keine Zustimmung. Wie es mit den Kitas weitergeht, ist zunächst offen.

Stamp will die Notbetreuung in den Kindergärten auf zehn Prozent der Kinder ausweiten. Im vergangenen Monat hatte das Familienministerium gemeldet, dass in NRW nur zwischen 2,4 und 4,7 Prozent aller Kinder in den Kitas und der Kindertagespflege in der Notfallbetreuung sind.

Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, die Gruppe, die das in Anspruch nehmen darf, auszuweiten. Dazu wollen Bund und Länder an diesem Freitag in einer Telefonkonferenz eine gemeinsame Linie finden. Gültig werde die neue Regelung voraussichtlich am Donnerstag kommender Woche, sagte Stamp.

Bis zu den Sommerferien sollen in NRW alle Schüler in die Schulen zurückkehren können. Auch wenn es wegen der corona-bedingten Schutzmaßnahmen nicht fünf Tage Unterricht in der Woche mit einem vollumfänglichen Stundenplan sein könnten, sei das ein wichtiges Ziel, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf. Die Lehrer bräuchten wieder einen persönlichen Kontakt zu ihren Schülern, um auf vielfältige Probleme eingehen zu können.

Bei einigen wichtigen Kennziffern gibt es nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in dieser Woche leichte Rückgänge. Die Zahl der Patienten in intensivmedizinischer Behandlung sei landesweit von Mittwoch auf Donnerstag um 27 auf 650 gesunken, sagte Laumann. Bei den Patienten mit Beatmung sei die NRW-Zahl in Tagesfrist um 29 auf 513 zurückgegangen.

Insgesamt gebe es 28 000 bestätigte Fälle und 760 Todesfälle von Infizierten. Die Verdopplung der Infektionszahl erfolge nun nur noch nach 16,7 Tagen. Angesichts dieser Rate könne man davon ausgehen, dass alle Betroffenen medizinische Unterstützung auf einem sehr guten Niveau geboten werden könne.

Das Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August lässt in NRW derweil die Pläne für Festivals, Volksfeste und Shows in den warmen Sommermonaten platzen. Besonders hart trifft die Corona-Krise die Musik-Festivals, die am Donnerstag reihenweise Absagen verkündeten. Was wann und wie auf den Rummelplätzen los sein wird, ist dagegen mitunter noch unklar.

Fest steht, dass das bekannte Elektro-Festival «Parookaville» im niederrheinischen Weeze mit Zehntausenden Zuschauern nicht stattfinden wird. Ähnlich ergeht es dem «Juicy Beats Festival» im Westfalenpark Dortmund und dem «Summerjam» am Fühlinger See in Köln. Das «Juicy Beats Festival» hätte im Juli eigentlich sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert.

Von den Volksfesten und Großkirmessen kamen dagegen oft noch keine Komplettabsagen. Fest steht aber, dass die bekannte Cranger Kirmes in Herne nicht wie geplant im August stattfinden kann. Das teilte Oberbürgermeister Frank Dudda auf seiner Facebook-Seite mit. Ob sie abgesagt oder verschoben werde, sei aber noch unklar.

Stichwort Rheinkirmes: Auch die steht auf der Kippe. Wenn Großveranstaltungen generell untersagt würden, sei die «Größte Kirmes am Rhein» im Juli nicht möglich, teilte ein Sprecher der Veranstalter mit.

Knapp dürfte es auch für das größte Schützenfest in NRW in Neuss werden. Es soll am 28. August beginnen und am 1. September enden. Damit erstreckt es sich genau über das Datum, an dem das bislang vorliegende Verbot von Großveranstaltungen am 31. August ausläuft. Die Schützen wollen nun zunächst die konkreten Beschlüsse des Landes NRW abwarten, wie sie mitteilten.

Betroffen von dem Verbot sind natürlich auch Bands und Musiker. Die Toten Hosen müssen ihre Konzerte der «Alles ohne Strom»-Tour verschieben, Weltstar Sting kommt nun auch erst 2021 nach Köln. Das von viel Musik begleitete Feuerwerksspektakel «Kölner Lichter» wird ebenfalls nicht wie geplant stattfinden können. Die Feuerwerksshow am Rhein hätte eigentlich Mitte Juli die Massen begeistern sollen. Sogar Winnetou muss eine Corona-Pause einlegen: Das Elspe Festival im Sauerland fällt 2020 aus.