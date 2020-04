Ermittlungen nach Attacke gegen Bundestagsabgeordneten

Wuppertal (dpa/lnw) - Das Wahlkreisbüro des Wuppertaler SPD-Bundestagsabgeordneten Helge Lindh (43) ist in der Nacht zu Donnerstag von Unbekannten bei einer Attacke beschädigt worden. Mehrere Pflastersteine seien durch die Fensterscheibe geworfen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Staatsschutz ermittele. Lindh sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine Bekennernachricht gebe es nicht. Die Unbekannten hätten drei Pflastersteine und Gläser mit Tinte geworfen. Die Scheibe, der Fußboden und ein Waschbecken seien beschädigt. Lindh vermutete, die Tat stehe in Zusammenhang mit seiner Haltung zur Asylfrage. Der direkt gewählte Parlamentarier ist für seine humanitäre Haltung in der Asyl- und Aufnahmepolitik bekannt. Die «Westdeutsche Zeitung» berichtete.

Von dpa