Rund 346 400 Solo-Selbstständige in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen gibt es rund 346 400 Solo-Selbstständige. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag mitteilte, war 2018 fast jeder zweite (48,4 Prozent) im statistischen Unternehmensregister Erfasste ohne weitere Beschäftigte selbstständig tätig. In den Bereichen des künstlerischen und schriftstellerischen Schaffens und der darstellenden Kunst liege der Anteil der Solo-Selbstständigen sogar über 90 Prozent.