Fünf Terrorverdächtige in Untersuchungshaft

Den fünf Tadschiken wird vorgeworfen, im Auftrag der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) Anschläge in Deutschland geplant zu haben. Als mögliche Ziele soll die Gruppe einen Islamkritiker und US-Luftwaffenstützpunkte ausgespäht haben. Vier der Männer waren am Morgen in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden. Der fünfte Mann saß schon vorher in U-Haft. Die Bundesanwaltschaft hatte trotzdem einen neuen Haftbefehl erwirkt.