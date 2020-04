Laschet: Viele Schützenfeste werden nicht stattfinden können

Düsseldorf (dpa/lnw) - Durch das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens 31. August werden viele Schützenfeste in NRW in diesem Sommer nicht stattfinden können. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch. NRW habe in der Schaltkonferenz der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf eine entsprechende Regelung gedrungen, damit die Vereine Planungssicherheit hätten, sagte Laschet.

Von dpa