Wölfin Gloria mit Partner?: Hinweis auf mögliches Wolfspaar

Hünxe (dpa/lnw) - Es gibt einen ersten dokumentierten Hinweis auf ein mögliches Wolfspaar in Nordrhein-Westfalen. Ein Anwohner hat am Morgen des Karsamstag nach Angaben des Landesumweltamts Lanuv NRW im niederrheinischen Hünxe (Kreis Wesel) Videoaufnahmen von zwei Wölfen gemacht, die einen Rothirsch bedrängt haben. Die Identität der Wölfe sei nicht bekannt. Aber bei einem Tier handele es sich vermutlich um die Wölfin mit der Kennung GW954f - auch Gloria genannt -, die in der Gegend ihr Territorium habe. Das berichtete das Lanuv am Mittwoch. Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) hatte zuvor die Aufnahmen vom Karsamstag geprüft.

Von dpa