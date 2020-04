Drohende Fahrverbote: Schlichtungsgespräch beendet

Münster (dpa/lnw) - Das Land Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben am Mittwoch nach zwei Stunden ein Schlichtungsgespräch zu einem drohenden Fahrverbot in Wuppertal beendet. Zum Inhalt des wegen der Corona-Krise per Telefonkonferenz geführten Gesprächs mit dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster vereinbarten die Teilnehmer Stillschweigen, wie ein Sprecher des Umweltministeriums am Mittag erklärte. Ein mögliches Ergebnis soll am 24. April um 11.00 Uhr vom Gericht schriftlich verkündet werden. Im Beisein von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) verhandelten die DUH, Vertreter der Stadt und die für den Luftreinhalteplan verantwortliche Bezirksregierung mit Richtern des OVG.

Von dpa