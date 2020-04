In NRW leben so viele Ausländer wie nie zuvor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der in Nordrhein-Westfalen lebenden Ausländer ist auf ein historisches Hoch geklettert. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch lebten Ende 2019 rund 2,7 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in NRW - so viele wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl demnach um 62 200 und damit im zehnten Jahr in Folge. Ende 2010 hatte die Ausländerzahl in NRW noch bei 1,8 Millionen gelegen.