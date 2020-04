Schalke beantragt keine Lizenz für Baskeball-Team in ProA

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 wird sich künftig kein Basketball-Team in der 2. Liga ProA mehr leisten. Das erklärte Peter Peters, der Finanzvorstand der Schalker, am Dienstag in einer Frage-Runde für Fans auf dem Facebook-Kanal des Vereins. Ein ProA-Team können man sich in der derzeitigen Corona-Krise nicht mehr leisten, sagte der 57 Jahre alte Peters. «Wir haben entschieden, dass wir einen Lizenzantrag nicht mehr stellen.»

Von dpa