Münster (dpa/lnw) - Weil er seine Mutter aus Habgier in einem Brunnen ertränkt haben soll, steht ein 55-Jähriger von Mittwoch an (14.00 Uhr) vor dem Landgericht in Münster. Die Staatsanwaltschaft hat den Mann wegen Mordes angeklagt. Sie geht davon aus, dass er die 79-Jährige im Juni 2019 in Neuenkirchen zunächst geschlagen und danach in einem Brunnenschacht auf dem Grundstück ertränkt hat. Für den Tag nach der Tat soll ein Notartermin vereinbart gewesen sein, bei dem die Rentnerin einen großen Teil des Anwesens offenbar verkaufen wollte. Laut Anklage wollte der 55-Jährige genau das verhindern, um sein Erbe zu sichern.