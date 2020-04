Unbekannter in Münster nach Hinweis identifiziert

Münster (dpa/lnw) - Mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei in Münster einen unbekannten Mann mit schweren Brandverletzungen identifiziert. Der weiterhin nicht vernehmungsfähige 49-Jährige ohne festen Wohnsitz habe selbst nach einem Hinweis aus der Bevölkerung bestätigt, dass er polnischer Staatsbürger sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rettungskräfte hatten den Mann Anfang April am Rande einer Parkanlage gefunden, die von der Drogen- und Obdachlosenszene in Münster als Treffpunkt genutzt wird. Bislang Unbekannte hatten auf dem Platz auf der Ostseite des Hauptbahnhofes ein Feuer angezündet. Dabei zog sich der Mann schwere Brandverletzungen zu.

Von dpa