Dortmund (dpa) - Die Aktionäre von Borussia Dortmund können nach Einschätzung des Fußball-Fachmagazins «Kicker» in diesem Geschäftsjahr nicht mit einer Dividende rechnen. Anders als in den vergangenen Jahren, als der an der Börse notierte Fußball-Bundesligist einen Gewinnanteil an seine Anteilseigner weiterreichte, drohe in der Saison 2019/20 ein Minus.

Von dpa