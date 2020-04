Kölner Leistner übernimmt Trainer-Gehälter von Borea Dresden

Dresden (dpa) - Bundesliga-Profi Toni Leistner unterstützt seinen Kindheitsclub mit einer noblen Geste. «Nie vergessen, wo man herkommt. Deswegen möchte ich unterstützen, indem ich die Gehälter der Jugendtrainer meines Jugendvereins SC Borea Dresden in diesem Monat übernehme, dass auch in Zukunft Talente für den Dresdner Fußball heranwachsen können», teilte der Verteidiger des 1. FC Köln via Twitter mit. Dazu postete Leistner ein Foto von sich mit einem Borea-Trikot.

Von dpa