Brann Bergen gibt Okay: Fährmann wieder auf Schalke

Gelsenkirchen (dpa) - Der noch bis zum 30. Juni an den norwegischen Erstligisten Brann Bergen ausgeliehene Torhüter Ralf Fährmann wird sofort wieder bei seinem Stammverein FC Schalke 04 trainieren. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Der norwegische Club hatte zuvor seine Zustimmung zu einer vorzeitigen Rückkehr Fährmanns an dessen alte Wirkungsstätte gegeben.