Wenig Osterverkehr auf NRW-Autobahnen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Am Osterwochenende ist die Verkehrslage in Nordrhein-Westfalen deutlich ruhiger gewesen als sonst an den Feiertagen üblich. «Der Verkehr war am Wochenende deutlich reduziert», sagte ein Sprecher der Landesleitstelle am Montag. Damit hätten sich die Erwartungen der Polizei bestätigt, dass wegen der aktuellen Corona-Regelungen weniger Menschen zu Ausflügen und Familienbesuchen unterwegs wären. «Über das Wochenende hinweg haben wir vielleicht zwölf Staus auf den Autobahnen gezählt.» Darunter seien keine besonders schweren Unfälle gewesen.

Von dpa