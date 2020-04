Polizei rettet Entenküken aus Kreisverkehr

Castrop-Rauxel (dpa/lnw) - Ein unbegleiteter Ausflug ist für sechs Entenküken in Castrop-Rauxel glimpflich ausgegangen. Die Küken watschelten am Sonntag ohne ihre Eltern um einen Kreisverkehr herum, teilte die Polizei am Sonntag mit. Da die Elterntiere nirgendwo zu sehen waren, erhielten die Küken zunächst Unterschlupf in einer Polizeitasche. Die Streifenpolizisten übergaben die Jungtiere dann an eine Helferin, die sich jetzt um die Aufzucht der Enten kümmert.

Von dpa