Motorradfahrer auf Landstraße tödlich verunglückt

Vettweiß (dpa/lnw) - Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landstraße im Kreis Düren tödlich verunglückt. Der Mann aus Köln sei am Samstagnachmittag auf der Landstraße von Kelz in Richtung Sievernich unterwegs gewesen und habe kurz vor dem Abzweig nach Gut Dirlau ein Auto überholt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer eines entgegenkommenden Wagens, der nach links in Richtung Gut Dirlau abbiegen wollte, erkannte den Kradfahrer zu spät - und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde ins Feld geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 76 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt. Die L264 war etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Von dpa