Polizei stoppt illegales Autorennen

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Zwei Autofahrer haben sich ein illegales Straßenrennen in der Gelsenkirchener Altstadt geliefert. Beide Autos waren laut Polizeimitteilung vom Samstag mit «augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit» unterwegs und wechselten mehrfach die Fahrspuren, um auf der stark befahrenen Straße nicht bremsen zu müssen. Die Polizei konnte einen der Teilnehmer am Donnerstag anhalten. Den 20-Jährigen erwartet ein Strafverfahren, sein Mietwagen wurde sichergestellt. Gegen den anderen Raser dauern die Ermittlungen an, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

Von dpa