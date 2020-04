Nach Corona: Städtetag drängt auf Rückkehr zu Normalität

Die NRW-Städte forderten eine stufenweise Rückkehr zur Normalität, sagte Dedy. «Wir werden sicherlich in vier oder sechs Wochen nicht schon wieder so leben wie Anfang des Jahres.» Aus Sicht der Städte müsse es zwingend bundeseinheitliche Regelungen geben. Bund und Länder sollten sich in der nächsten Woche bei ihren Beratungen auf ein bundesweites Stufenkonzept einigen, appellierte der kommunale Spitzenverband.

Die Städte müssten frühzeitig wissen, wann Schulen und Kitas für welche Gruppen wieder öffnen sollten. Es gelte Schülerbeförderung, Mensen und Verpflegung zu organisieren. Auch müsse in den Schulen der Infektionsschutz eingehalten werden können. «Bindet uns so rechtzeitig ein, dass wir Schulen und Kitas angemessen vorbereiten können», laute der Appell an das Land. Bereits jetzt würden in Schulen Grundreinigungen vorgenommen.