36-Jähriger stürzt mit Auto in Garagenhof

Werne (dpa/lnw) - Ein 36 Jahre alter Autofahrer hat in Kamen (Kreis Unna) bei einem Überholversuch die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mit dem Wagen einen Abhang hinunter gestürzt. Er wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 36-Jährige einen 20 Jahre alten Autofahrer überholen, doch dieser machte währenddessen eine plötzliche Lenkbewegung. Der Wagen des 36-Jährigen geriet ins Schleudern und kollidierte erst mit zwei geparkten Autos. Dann schoss er einen drei Meter tiefen Abhang hinunter in einen Garagenhof.

Von dpa