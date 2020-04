Bielefeld (dpa/lnw) - In Bielefeld haben Kostümierte, die mit Nachbildungen eines Sturmgewehrs und einer Maschinenpistole unterwegs waren, einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die vier Männer gaben an, dass sie einen Werbeclip für eine Shisha-Bar drehen wollten, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Von dpa