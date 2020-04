Qiagen profitiert von Corona-Tests

Hilden (dpa) - Das Diagnostikunternehmen Qiagen hat dank Tests für den Einsatz in der Corona-Pandemie im ersten Quartal besser abgeschnitten als prognostiziert. So stieg der Umsatz wechselkursbereinigt um etwa 9 Prozent, wie Qiagen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen in Hilden mitteilte. Anfang Februar hatte das Unternehmen ein Wachstum von 2 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt. Die Umsätze spiegelten «die sehr hohe Nachfrage» nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie wider ebenso wie die schwächere Kundennachfrage in anderen Produktbereichen, hieß es.

Von dpa