Jule findet Halt unter Leidensgenossen

Jule wirkt gedankenlos, kauert auf dem Sofa wie ein Hund, der auf sein Herrchen wartet. Der Blick der Sechsjährigen scheint der Welt entrückt, fällt phobisch durch das große Wohnzimmerfenster des Einfamilienhauses auf die Hofeinfahrt. Frühling, Tausende von Kirschblüten bereiten sich auf ihren Auftritt vor. Nachbarskinder spielen Verstecken. Hier in Büren, im beschaulichen Süden des Kreises Paderborn, muss die Welt in Ordnung sein.

Jule ist allein. So allein. Verdammt. Sie fürchtet sich doch in dem großen Haus, wenn keiner da ist. Das wissen Mama und Papa. Es ist belanglos. Die Eltern lassen die Kleine nach einem Zwist zurück. Fahren ohne sie zum Einkaufen. Strafe muss sein.

Jule macht sich klein

Sekunden werden zu Minuten, Minuten zu Stunden. Kinder haben seit jeher ein anderes Zeitempfinden als Erwachsene. Jule kaut auf den Nägeln. Unerträglich – dieses Warten, sich gedulden müssen. Endlich biegt der beige-goldene Ford Scorpio ihres Vaters um die Ecke. Völlig losgelöst stürmt das Mädchen zur Haustür, fällt ihren Eltern in die Arme. Schnappt sich zwei Colaflaschen aus Glas. Sie will helfen, sich nützlich machen. Ihre Art, um Verzeihung zu bitten. Der Sturz nimmt ihr jeden Elan. Scherben, überall Scherben. Jule packt die Angst. Sie rennt los, die Treppe rauf in ihr Zimmer, schmeißt sich aufs Bett, legt den Kopf auf die Brust, zieht die Beine an. Macht sich klein. Bietet als Angriffsfläche nur ihren runden „Buckel“. Sie weiß, Papa wird sie für ihre Dummheit bestrafen. Und wenn er denn schon zuschlägt, dann lieber auf den Rücken. Diese Schmerzen sind irgendwie erträglich. Er kommt, öffnet die Tür – und prügelt auf sie ein. Strafe muss sein.

Alltag. Jules qualvoller, trauriger Alltag. Misshandlungen, extreme häusliche Gewalt prägen das Leben des 1993 in Büren geborenen niedlichen Lockenköpfchens, das sie hinter sich gelassen hat. Und auf das sie mit etwas Abstand zurückblickt. Der Vater ein kranker Alkoholiker, der nüchtern unberechenbar ist. „Besoffen war er der liebste Mensch“, erinnert sich die heute 26-Jährige. Die Mutter depressiv, kauf- und fernsehsüchtig, mit dem Hang zur Kleptomanie. Auch sie erhebt die Hand gegen ihre Tochter. Und den eigenen Partner. Jule wird eines Nachts Zeuge einer dieser handfesten Auseinandersetzungen. Sie beobachtet, wie ihr Papa aus der Nase blutend betrunken auf dem Küchenboden hockt, verzweifelt nach seiner Brille sucht. „Umgekehrt ist das nie passiert“, sagt sie. „Papa hat Mama nicht angefasst.“

Jule muss Druck ablassen

Jule frisst das alles in sich rein. Vertraut sich aus Scham niemandem an. „Ich dachte, ich sei selbst schuld an alledem, und dass so etwas auch in anderen Haushalten passiert“, redet sie sich viele Jahre ein. Und doch rutscht sie mit jedem Tag, mit jedem brutalen Schlag in eine Hoffnungslosigkeit, die ihr die Lust am Essen nimmt. Mit zwölf Jahren erreicht ihre Magersucht den Höhepunkt. Sie ist 1,55 Meter groß, wiegt knapp über 30 Kilogramm. Einen halben Joghurt die Woche, einen Apfel am Tag. Mehr geht nicht. Sie wirkt verzweifelt, fängt an, sich in den Arm zu kneifen, mit der Faust gegen die Wand zu schlagen. Irgendwann reicht das nicht, sie verletzt sich selbst mit einem Messer, ritzt sich in den Unterarm. „Ich musste Druck ablassen“, gibt sie zu verstehen. Gleichzeitig ein Hilferuf an Freunde, Lehrer – der unerhört bleibt.

Mit 13 greift sie zum Alkohol. Anfangs klaut sie ein Bier aus dem Keller, dann trinkt sie Schnaps. Zigaretten sind ihr längst vertraut, erst elf, zwölf am Tag, später bis zu 40 gestopfte. Saufen, rauchen. „An den Wochenenden habe ich mich aus dem Leben geschossen“, sagt Jule. Mit 15 fängt sie an, den hochprozentigen Fusel zu missbrauchen. Nach einer fünf in Mathematik nimmt sie sich aus der Vitrine im Wohnzimmer eine Flasche Piccolo, spült ihren Frust runter. Die Flasche entsorgt sie unauffällig. Gefangen in einem Teufelskreis.

Jule probiert alles aus

Die Realschülerin verliert weiter an Boden, trinkt heimlich in der Schule. „Irgendwann habe ich das Versteck meines Vaters gefunden, mich bedient“, sagt sie. Und ihr Ritual wiederholt sich jetzt beinahe täglich. Früh morgens füllt Jule den Sprit in eine grüne Wasserflasche, die als Dummy herhält. Sie kommt damit durch. „Zu diesem Zeitpunkt war ich abhängig“, glaubt sie, wenn sie den Blick in den Rückspiegel wirft. Es bleibt nicht beim Alkohol, bei Glimmstängeln. Jule konsumiert Drogen. Erst Cannabis, später raucht sie Heroin. „Ja, das geht“, sagt sie. Amphetamine, Valium – sie probiert alles aus. Das Morphiumpflaster ihres krebskranken Vaters, der 2011 stirbt, kaut sie aus für den einen Kick. Sie ist inzwischen 18, eine junge Frau. Und bricht im Februar 2012 die Schule ab. „Es ging nicht mehr.“ Aus Angst vor der Mutter flüchtet sie in die Wohnung ihres elf Jahre älteren Bruders. Mit einem Job als Kassiererin in einem Supermarkt hält sie sich über Wasser. Bis zum Berufsvorbereitungsjahr, das im September beginnt, kifft sie sich durch.

Selbstmordgedanken sind in dieser Zeit ein ständiger Begleiter. „Ich hatte das Gefühl, mir fällt alles auf den Kopf“, gibt Jule preis. Gleichzeitig wird ihr mehr und mehr bewusst, dass sie Hilfe braucht. Sie sucht eine Klinik in Paderborn auf, spricht ungeniert von ihrer Sucht, mindestens drei- bis viermal die Woche Alkohol zu konsumieren. Die Reaktion: das reiche längst nicht, um eine Entgiftung zu machen. Entsprechend groß ist die Enttäuschung bei Jule. „Ich musste also noch mehr saufen, um die Chance auf eine Therapie zu haben“, schüttelt sie Jahre später noch den Kopf.

Jules Leben bekommt wieder Sinn

März 2013: Das Leben der Jule S. soll endlich wieder einen Sinn bekommen. In ihrer schier unendlichen Resignation vertraut sich die nun 19-Jährige im berufsvorbereitenden Jahr einer Lehrerin an. Die begleitet sie umgehend zu einer Suchtberatungsstelle in Paderborn. Spätestens als Jule unter Tränen sinniert, in ihrem Leben keinen wirklichen Sinn mehr zu sehen, schrillen beim Psychologen die Alarmglocken. Noch am nächsten Tag darf sie ihre Entgiftung antreten. „Ich bin mit dem Bus heim nach Büren, habe mir unterwegs Wodka gekauft und ein letztes Mal richtig gesoffen“, erinnert sie sich. Kurz drauf geht es weiter zur Langzeittherapie in den Hochsauerlandkreis nach Bad Fredeburg. Für 22 lange Wochen. Sie ist die Jüngste im Kreise vor allem vieler älterer Männer mit dem gleichen Schicksal. Packt es. Seitdem ist Jule trocken, hat nicht einmal zur Kippe gegriffen.

Zeit, gänzlich mit der Heimat zu brechen. Ein Zurück nach Büren gibt es nicht für Jule, sie zieht in eine Übergangseinrichtung des Blauen Kreuzes, eine christliche Organisation zur Selbsthilfe bei Suchtkrankheiten, nach Bad Salzuflen. Für vier Monate. Macht ein Praktikum in einer Praxis für Physiotherapie, nimmt ihr Leben neu in die Hand. Bei der Wohnungsuche wird sie im 34. Versuch fündig. Den Mietern eines Mehrgenerationenhauses erzählt sie ihre bewegende Geschichte. Sie holt ihr Abitur als Jahrgangsbeste nach (1,3), studiert Psychologie in Bielefeld und leitet eine Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes, arbeitet in der Suchtprävention und im Vorstand des Ortsvereins.

Jule schreibt ein Buch

Ganz nebenbei ist Jule unter die Autoren gegangen. „Der Pfad meiner Entfesselung“ heißt ihre Biografie, in der sie nicht nur ihre Krankheit, sondern die Vergangenheit verarbeitet. Mit ihren Gedanken, Gefühlen und ihrer Entwicklung möchte sie Betroffenen und Angehörigen helfen. Das Buch ist bei Amazon bestellbar.

Ihre Mutter wohnt übrigens noch immer in Büren. Seit zwei Jahren haben die zwei wieder Kontakt. Aber kein Grund für Jule, die Ostertage im Kreise der Familie zu verbringen. Sie bleibt in Bad Salzuflen. Seelische Wunden heilt keine Langzeittherapie der Welt.