Kölner Band Brings tritt auch in Düsseldorfer Autokino auf

Das Pkw-Ticket - zwei Erwachsene oder ein Erwachsener mit Kind - kostet 62 Euro. Den Reinerlös eines der beiden Konzerte spende Brings der Bürgerstiftung Düsseldorf für Pflegerinnen und Pfleger in den örtlichen Senioren- und Pflegeheimen. Die beiden Kölner Konzerte seien innerhalb von nur fünf Minuten ausverkauft gewesen. «Wir hätten locker 14 000 Karten verkaufen können, was natürlich aus Kapazitätsgründen nicht möglich war», sagte Stefan Kleinehr, der Manager der Gruppe. In Köln treten Brings am 17. und 18. April in einem Autokino im Stadtteil Porz auf.