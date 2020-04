Stark betroffen waren weiterhin die größte NRW-Stadt Köln, der Kreis Heinsberg sowie Aachen mit der Städteregion Aachen. Vergleichsweise hohe Fallzahlen gab es aber auch etwa im Rhein-Sieg-Kreis, in den Kreisen Steinfurt, Borken und Mettmann sowie in Düsseldorf. Insgesamt verlangsamt sich die Dynamik der Corona-Krise nach Angaben des Ministeriums weiter. Die Zahlen basieren auf behördlichen Meldungen aus den Städten und Kreisen an das Gesundheitsministerium.