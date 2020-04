Kleinkind stürzt beim Spielen mit Geschwistern von Dach

Blankenheim (dpa/lnw) - Beim Spielen mit seinen zwei älteren Geschwistern ist eine Einjährige in Blankenheim in der Eifel durch das Dach eines Carports drei Meter tief gestürzt. Das Mädchen kam laut Polizeimitteilung vom Donnerstag schwer verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Die drei Kinder - die Geschwister sind sechs und acht Jahre alt - spielten am Mittwoch auf einem Garagendach, bis das Einjährige auf das angrenzende Dach des Carports trat. Dadurch zerbrach eine dünne, transparente sogenannte Lichtplatte und die Einjährige stürzte auf den gepflasterten Boden.

Von dpa