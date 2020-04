Ermittler sehen Profis hinter gefälschten Seiten

Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt NRW ermitteln wegen versuchten Betrugs. Sie gehen dem Verdacht nach, dass die unbekannten Täter die auf den nachgemachten Webseiten eingegebenen Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das für die Corona-Hilfen zuständige NRW-Wirtschaftsministerium weitergeleitet haben. «So könnte es den Tätern gelungen sein, ausgezahlte Corona-Hilfen an sich umzuleiten», heißt es in der Mitteilung weiter.

Das Ministerium hatte am Donnerstag vorübergehend die Soforthilfe-Auszahlungen für Selbstständige und kleine Unternehmen gestoppt. Ob und welche Hilfszahlungen bereits an manipulierte Kontoverbindungen ausgezahlt worden sind, werde derzeit ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.