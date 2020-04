Bonn (dpa/lnw) - Der Verband der Obst- und Gemüsebauer hat keine Informationen, wie viele der am Donnerstag mit dem Flugzeug in Düsseldorf ankommenden Saisonarbeiter in Nordrhein-Westfalen bleiben. Einige der Helfer gingen nach Niedersachsen und Bayern, sagte Peter Muß, Sprecher des Provinzialverbands Rheinischer Obst- und Gemüsebauer, am Donnerstag in Bonn.

Von dpa