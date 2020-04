Corona-Krise: Polizei warnt vor falschen AWO-Mitarbeitern

Bereits vor rund einer Woche hatte die Polizei Wesel vor Betrügern mit einer Abwandlung des Enkeltricks gewarnt. Dort hatte der «falsche Enkel» am Telefon die Angst vor dem Corona-Virus ausgenutzt, um an das Geld älterer Menschen zu kommen.

Auch Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte vor neuen Betrugsmaschen in der Corona-Krise gewarnt. So solle man nicht auf Angebote eingehen, falls Corona-Tests ohne Vorankündigung durch angebliche Behörden an der Haustür angeboten würden. Das sei der «Enkeltrick in weißen Kitteln». Eine Ministeriumssprecherin betonte, die Betrüger wollten Profit aus der Angst von Senioren schlagen.

Die Polizei in Dortmund warnte außerdem vor einer Betrugs-Mail mit einem Spendenaufruf für angebliche Corona-Hilfe. Die E-Mail appelliere in emotionaler Sprache an Mitgefühl und Verantwortung der Empfänger und rufe am Ende des fehlerfrei formulierten Textes zu einer Spende auf. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Absender ihre Post massenhaft und in betrügerischer Absicht versendeten, so die Polizei.