Polizei schießt auf mutmaßlichen Räuber: Schwer verletzt

Wuppertal (dpa/lnw) - Bei einem Polizeieinsatz in Wuppertal ist ein Mann durch die Schusswaffe eines Beamten schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, waren seine Kollegen am Mittwoch wegen eines Raubdelikts zum Tatort im Stadtteil Barmen gerufen worden. Die Hintergründe der Schussabgabe blieben zunächst unklar. Eine andere Polizeibehörde werde aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen in dem Fall übernehmen. Die «Westdeutsche Zeitung» hatte zuvor berichtet.

Von dpa