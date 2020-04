Dortmund: Dritte jüdische Grundschule soll in NRW entstehen

Dortmund (dpa/lnw) - In Dortmund soll nach Köln und Düsseldorf die dritte jüdische Grundschule in Nordrhein-Westfalen eröffnet werden. Das teilte die Stadt Dortmund am Mittwoch nach einer Sitzung des Verwaltungsvorstandes mit. Den Plänen zustimmen muss noch der Rat der Stadt. Als Standort haben sich Stadt und die Jüdische Kultusgemeinde Groß-Dortmund eine ehemalige Hauptschule im Osten der Innenstadt ausgesucht.