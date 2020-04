Toter in Brand-Wohnung entdeckt: DNA-Abgleich geplant

Bochum (dpa/lnw) - Bei dem Toten, der am Montag in einer ausgebrannten Wohnung in Bochum entdeckt wurde, handelt es sich wohl um den männlichen Mieter. Gewissheit werde ein DNA-Abgleich am Donnerstag bringen, sagte ein Sprecher der Polizei. Es gebe keinerlei Hinweise auf Brandstiftung. Nachdem das Feuer in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gelöscht war, hatte die Feuerwehr die Leiche gefunden.

Von dpa