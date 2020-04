Verdoppelung der Corona-Fälle NRW verlangsamt sich weiter

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die für die Berechnung der Dynamik der Corona-Krise wichtige Verdoppelung der Infektionszahlen verlangsamt sich in Nordrhein-Westfalen weiter. Sie liege jetzt bei zwölf Tagen, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Sollte diese Dynamik so bleiben, gäbe es in NRW aber am Ende dieses Monats 164 000 Corona-Infizierte. Ziel sei es, auf einen Verdoppelungszeitraum von 16 Tagen zu kommen. Dann wären es rund 97 000 Infizierte. Anfang April hatte Laumann gesagt, dass er auf einen Verdoppelungszeitraum von 12 bis 15 Tagen hoffe.

Von dpa