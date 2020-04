Laumann bekräftigt: Kein Aufnahmestopp in NRW-Pflegeheimen

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat seine Ablehnung eines Aufnahmestopps für Pflegeheime bekräftigt. «Wir müssen die Heime für neue Fälle offen halten», sagte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf. NRW gehe dabei bewusst andere Wege als Bayern oder Niedersachsen in der Coronavirus-Pandemie. Wegen des Todes mehrerer mit dem Coronavirus infizierter Pflegebedürftiger in entsprechenden Heimen hatten diese Bundesländer einen Aufnahmestopp verhängt. «Ich will das aber, wenn es eben geht, weiter nicht», sagte Laumann.

Von dpa