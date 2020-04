Schalke an Dauerkarteninhaber: «Potenziell existenzbedroht»

«Gerade in der Summe möglicher Rückzahlungen ist jeder einzelne Verzicht ein immenser Beitrag zur Stabilisierung der Liquidität und sichert das Überleben des Vereins», hieß es. Der Club stünde «aktuell vor einer potenziell existenzbedrohenden wirtschaftlichen Situation.»

Bereits am Sonntag hatte Aufsichtsratschef Clemens Tönnies in einem Interview mit der «Welt am Sonntag» gesagt, er mache sich in der aktuellen Situation «große Sorgen um Schalke». Zu einem Bericht des «Kicker» in der vergangenen Woche, wonach 13 von 36 Proficlubs die Insolvenz im Mai oder Juni drohe, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können, hatte sich der Club nicht äußern wollen. Das Fachblatt hatte keine Namen genannt. Sollte die Saison abgebrochen werden müssen, droht den Profivereinen der Verlust von TV-Einnahmen in Millionen-Höhe.

Schalke will sich bei jedem Dauerkarteninhaber mit einem aktuellen Trikot bedanken, wenn er auf eine Rückerstattung verzichtet.