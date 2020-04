Brief an Laschet: Grüne pochen auf Parlamentsrecht

Der Landtag will mitreden bei der Bewältigung der Corona-Krise ebenso wie bei der Strategie für den Ausstieg aus den Einschränkungen. In einem Brief an Ministerpräsident Laschet mahnen die Grünen die Rechte des Parlaments an und bringen weitere Sondersitzungen ins Spiel.