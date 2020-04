Bonn (dpa) - Die Deutsche Post zieht ihre Prognose für 2020 in der Corona-Krise zurück. Durch die Pandemie sei die weltwirtschaftliche Entwicklung nicht absehbar, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend in Bonn mit. Der Konzern will eine neue Prognose bekanntgeben, wenn «eine Stabilisierung der Entwicklungen in den wichtigsten Volkswirtschaften absehbar ist».

Von dpa