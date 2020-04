Kreisligist richtet Website für Geisterspiel-Tickets ein

Düsseldorf (dpa) - Um neue Einnahme-Quellen für Amateur-Clubs in der Corona-Krise zu schaffen, hat der Fußball-Kreisligist TC Freisenbruch aus Essen eine Website für Geisterspiel-Tickets eingerichtet. «Auf dieser Seite kann jeder Sportverein kostenlos und ohne Risiko mit wenigen Klicks einen individuellen Online-Shop einrichten und dort virtuelle Eintrittskarten oder das obligatorische Bierchen verkaufen», heißt es in einer Mitteilung des digitalaffinen Clubs, bei dem Fans aus aller Welt via Internet über Aufstellung, Transfers, Finanzen, Bier- und Bratwurstpreise mitbestimmen können.

Von dpa