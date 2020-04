Betrunkener soll Nachbarin angeschossen haben

Duisburg (dpa/lnw) - Mit einer Druckluftwaffe soll ein betrunkener 61-Jähriger seiner 81-jährigen Nachbarin ins rechte Bein geschossen haben, während sie in einem Blumenbeet arbeitete. Ein Projektil wurde im Beet gefunden, eine dazu passende Waffe fand die Polizei bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Tatverdächtigen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau erlitt bei dem Vorfall am Montagabend eine blutende Wunde am Oberschenkel. Der Tatverdächtige bestritt, seine Nachbarin angeschossen zu haben. Der 61-Jährigen musste die Waffe abgegeben, für die er keine gültige Waffenkarte hatte. Jetzt wird gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Von dpa