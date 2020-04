Virologe Streeck freut sich auf Karneval im nächsten Jahr

Bonn/Heinsberg (dpa/lnw) - Der Bonner Virologe Hendrik Streeck will nächstes Jahr Karneval in Gangelt im Kreis Heinsberg feiern. «Es ist eine unheimlich nette Bevölkerung, und ich freu mich auf den Karneval im nächsten Jahr - hoff ich», sagte der 42-Jährige am Dienstag. Bei seiner Coronavirus-Studie im Kreis Heinsberg stoße er auf sehr viel Entgegenkommen der Bevölkerung. «Uns wird Kuchen gebacken (...), es ist ein sehr, sehr netter Umgang dort vor Ort.»

Von dpa