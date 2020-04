Kind nach Kollision mit Radfahrer schwer verletzt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach einem Zusammenstoß mit einem vierjährigen Jungen ist ein Fahrradfahrer in Gelsenkirchen geflüchtet, ohne sich um das schwer verletzte Kind zu kümmern. Der Unbekannte habe den am Boden liegenden Vierjährigen einfach zurückgelassen, erklärte die Polizei am Dienstag. Ein Zeuge habe die Kollision beobachtet und anschließend Polizei und Rettungsdienst verständigt.

Von dpa