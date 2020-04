Weiter steigende Corona-Zahlen: 21 582 Infizierte in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Corona-Infektionen und Todesopfer steigt auch in NRW weiter: Am Dienstag (Stand 10.00 Uhr) zählte das Gesundheitsministerium für Nordrhein-Westfalen 21 582 Fälle von Covid-19 und damit rund 860 bestätigte Infektionen mehr als noch am Montagmorgen. Wie das Ministerium weiter mitteilte, nahmen auch die Todesfälle im Land zu - von 293 auf nun 347 gemeldete Verstorbene.