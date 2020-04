Nach Fund von totem Rentner: Tochter festgenommen

Hamm (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines 75 Jahre alten Rentners in seiner Wohnung in Hamm hat die Polizei die Tochter des Mannes festgenommen. Gegen die 47-Jährige wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Wochenende gemeinsam mit. Demnach stehe sie im Verdacht, ihren Vater Ende März «durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf» getötet zu haben. Die Ermittler hatten entsprechende DNA-Spuren entdeckt, hieß es. Weitere Details zu den Hintergründen und dem Tatmotiv wurden am Sonntag nicht bekannt.

Von dpa