67-Jähriger stirbt bei Hausexplosion

Hiddenhausen (dpa/lnw) - Bei einer Explosion in einem Haus im ostwestfälischen Hiddenhausen ist ein 67-Jähriger ums Leben gekommen, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei prüft nun, ob der Mann die Detonation absichtlich ausgelöst hat, denn im Keller des Hauses sei Brandbeschleuniger gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Es gebe auch Hinweise, dass es zuvor zu Streitigkeiten in der Familie gekommen sei. Eine Mordkommission sei eingerichtet und ermittele wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Zu weiteren Details äußerten sich die Ermittler zunächst zurück.

Von dpa