NRW-SPD: Kurzarbeitergeld-Aufstockung notfalls im Alleingang

Derzeit erhalten Beschäftigte in Kurzarbeit 60 Prozent und in Haushalten mit Kindern 67 Prozent des entgangenen Nettoentgelts. Auf Bundesebene hatte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) Gespräche mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes in der Corona-Krise angekündigt. «Für viele Beschäftigte gerade mit niedrigen Einkommen ist der Verlust von bis zu 40 Prozent des Einkommens kaum zu verkraften, schon gar nicht über die sich nun abzeichnende Zeit von mehreren Monaten», heißt es in dem Papier der NRW-SPD.